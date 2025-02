Mimi Fiedler: Neue Liebe kurz nach der Trennung?

"Bild" hat bei ihrem Management nachgefragt. "Mimi und Nathan hatten gerade vorher ihren gemeinsamen Podcast aufgenommen – und sie verstehen sich sehr gut", so Managerin Elena Toris. Und sie verrät: "Die beiden schauen jetzt erstmal, wie es sich weiterentwickelt."

Mimi und Nathan haben einen gemeinsamen Podcast: "Shame on You", dort sprechen sie über Tabus, Heilung und Liebe. Denn beide mussten schon einiges im Leben durchmachen. Die Schauspielerin spricht ganz offen über ihre Alkoholsucht und den Missbrauch, den sie als Kind erleiden musste. Und auch Nathan hat die gleichen Erfahrungen gemacht. Als 8-Jähriger wurde er in einem Schwimmbad von einem Mann missbraucht - später kämpfte auch er mit Drogen und Alkoholproblemen. Die beiden haben so einiges gemeinsam und können den anderen daher umso besser verstehen. Gut möglich, dass dabei am Ende auch der Funke übergesprungen ist ...