Mimi Fiedler: Ehe-Aus nach vier Jahren

"...allen voran aber geht die Suche nach Liebe und was es mit uns macht, wenn sie für uns nicht aufzufinden ist ... Und wenn du zu den Seelen gehörst, die sich selbst nicht genug lieben können, liebe ich dich heute und morgen und jeden Tag deiner Existenz ganz besonders.", zitierte der "Tatort"-Star Yoko Ono. Weniger Tage später schreibt sie: "Mein letzter Sommer war so was wie ’ne Häutung. Ich hab’ die allerletzten ollen Schuppen abgekratzt und ordentlich meine Seele gepeelt. 2023 war bis jetzt sowieso eines 'dieser' Jahre – intensiv, lehrreich, wegweisend, unbequem, anstrengend und gleichzeitig so gut, so wichtig, so befreiend. Ich weiß nicht, wie’s euch geht, aber ich könnt' jetzt bis zum Jahresende alle neuen Serien durchbingen und Pizza dabei essen, mit doppelt Käse, richtig fett, im Bett versteht sich. Einfach bissl ausruhen, gell?!"