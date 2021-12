Mirco Nontschew: Offene Worte von seinem Manager! Neue Details zur Todesursache

Bisher war die Todesursache nicht bekannt. Doch nun meldet sich sein Manager zu Wort. "Er ist eines natürlichen Todes verstorben", sagt Bertram Riedel in der "Bild"-Zeitung. Auf nähere Details ging er jedoch nicht weiter ein. "Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirco Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann", stellt er klar.