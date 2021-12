Mirco Nontschew: Nach seinem Tod herrscht jetzt die traurige Gewissheit

Der Schock sitzt immer noch tief. Vor wenigen Tagen wurde Mirco Nontschew leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei hat bereits Fremdverschulden oder Suizid ausgeschlossen, die genaue Todesursache soll jetzt eine Obduktion klären. Doch wie geht es mit der Serie "LOL: Last One Laughing" weiter?