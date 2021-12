Mirco Nontschew: Neue Details nach seinem Tod enthüllt

Doch langsam kommen immer mehr dramatische Details ans Licht. Mirco stand Ende Oktober noch für die Amazon-Serie "LOL - Last One Laughing" vor der Kamera. Dass die sechs Folgen am Stück gedreht wurden, soll dem ehemaligen "RTL Samstag Nacht"-Star einiges abverlangt habe. Im April berichtete Mirco, dass er sich drei Tage übergeben musste und sogar Infusionen bekam. Auch privat haben dem Komiker einige Sorgen geplagt. Seine Freundin zog mit den zwei Kindern aus. Dazu kamen finanzielle Engpässe. Freunde beschrieben Mirco als sehr sensibel. War die Belastung am Ende einfach zu groß?

