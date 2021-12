Eddie Mekka: Der Sitcom-Star ist tot

Am Broadway begann er seine Karriere. Für seine Rolle in "The Lieutenant" bekam er 1975 den Tony Award. Neben "Laverne & Shirley" hatte er später zahlreiche Auftritte in verschiedenen Produktionen - dazu zählen unter anderem "24", "It's Always Sunny in Philadelphia", "Emergency Room", "Power Rangers Wild Force" oder "Reich und Schön". Später spielte er auch in dem Musical "Hairspray" mit. Er hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch eine gemeinsame Tochter.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: