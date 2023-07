Mirja du Mont: Heimliche Hochzeit? Jetzt kommt alles raus

Schon ihr Allover-Leo-Smoking von Steffen Schraut by QVC ist eine echte Ansage: Keine Frage, Mirja mag’s wild! Während sie früher oft als brave junge Frau an der Seite von TV-Star Sky du Mont wahrgenommen wurde, zeigt sie nun schon seit Jahren klare Kante, setzte mit coolen Tattoos und Piercings ein unmissverständliches Statement. Und auch im Herzen will sie frei sein und bleiben, verrät sie im "Closer"-Talk am Rande der QVC-Party.

Obwohl sie schon lange in einer Beziehung lebt, hat sie überhaupt keine Lust, noch mal vor den Traualtar zu treten. "Ich?! Um Gottes willen, nie wieder", wehrt sie lachend ab. Was nicht heißt, dass sie keine guten Erinnerungen an ihre Ehe mit Sky hat. Sie versteht sich so gut mit ihrem Ex, dass sie sogar dessen neue Partnerin kennenlernte, die beiden Kinder verbinden sie bis heute. Aber: "17 Jahre waren wirklich genug", betont sie. Statt Hochzeitspläne zu schmieden, verbringe sie ihre Zeit aktuell am liebsten auf Festivals. "Dort fühle ich mich richtig frei!"