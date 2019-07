Reddit this

Mirja du Mont: Schock-Foto aufgetaucht! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

So haben wir noch nie gesehen! Auf ihrem -Account postete sie ein Selfie aus dem Türkei-Urlaub - und das sorgte damit für reichlich Spekulationen...

Hat Mirja sich unters Messer gelegt?

Mirja trägt einen weißen Bademantel, guckt lasziv in die Kamera. In ihrem Gesicht ist keine einzige Falte zu erkennen! Hat bei Mirja etwa der -Doc nachgeholfen - oder hat sie einfach etwas mit dem Instagram-Filtern übertrieben? Unklar... Vielen Fans gefällt es trotzdem. Neben den kritischen Stimmen sammeln sich auch zahlreiche Komplimente wie "Siehst erholt aus" und "Was für eine Schönheit" unter dem Post.

Mirja du Mont: Schwerer Schicksalsschlag! Sie ist in tiefer Trauer

Das sagt Mirja zu den Beauty-OP-Gerüchten

Schon in der Vergangenheit sorgte Mirja mit ihrem aufgepolsterten Wangen für Schlagzeilen. "Ich habe nur Wellen im Haar und die Augenbrauen dunkler", redete sie sich damals raus. Von Botox will die Ex von nichts wissen. Angeblich habe sich ihr Gesicht durch die Medikamente, die sie wegen eines Hörsturzes nehmen musste, verändert. "Wenn ich keine Cortison-Behandlung mehr machen muss, habe ich auch wieder ein dünnes Gesicht!", verklärte sie wütend auf Instagram.