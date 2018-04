Mirja du Mont: Wundervolle Neuigkeiten

Nachdem Mirja (42) und Sky du Mont (70) im April 2017 nach 16 Ehe-Jahren geschieden wurden, hat sich das Leben des Models komplett verändert.

Neue Frisur, neues Tattoo, neuer Lebensstil - und jetzt sogar noch weitere wundervolle Neuigkeiten!

Mirja du Mont spricht über die Zukunft

"Ab Mai spiele ich Theater an der Komödie in Dresden. Was für mich eine ganz große Ehre ist, weil das Stück einfach toll ist. Und ich das einfach echt schön finde, mal wieder auf der Bühne zu stehen und ich da auch richtig Lust drauf habe. Und Komödie Dresden hat ja schon einen Namen. Ja, das ist schon schön", verriet Mirja du Mont der "Bunte".

Mirja du Mont: Süße Liebes-Erklärung

Mirja du Mont: "Ich habe halt meinen Lebensumstand geändert"

"Ich habe halt meinen Lebensumstand geändert wie ganz viele." Sie müsse jetzt arbeiten, da sie nun der Mann im Haus sei und schließlich sich und ihre Familie zu ernähren habe.

Wie gut Mirja du Mont alleine klarkommt, beweist sie mit diesen wundervollen Neuigkeiten wirklich allen!