"Kaulitz & Kaulitz": Ärger hinter den Kulissen – deshalb ist nicht alles so harmonisch, wie es scheint

Zu den internen Spannungen kommt noch ein handfester Rückschlag: Nach einem Wasserrohrbruch in Bills Haus in Los Angeles ist aktuell auch das private Studio der Zwillinge nicht nutzbar. Neue Musik? Vorerst auf Eis. Stattdessen investieren die Kaulitz-Brüder weiter in ihre erfolgreiche Netflix-Show – was viele Tokio-Hotel-Fans zusätzlich frustriert.