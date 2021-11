Mirja und Sky du Mont: Freudige Neuigkeiten! Nach 5 Jahren wieder vereint

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Nachdem Mirja du Mont die Zusage für ihre Rolle in der Daily-Soap bekam, versetzte sie dieser Erfolg so in Ekstase, dass sie die freudigen Neuigkeiten direkt mit jemanden teilen wollte. Dabei kam ihr sofort eine gewisse Person in den Sinn - ihr ehemaliger Gatte Sky du Mont! Im Interview mit Promiflash beschreibt die Neu-Schauspielerin nun den Moment der Freude so: