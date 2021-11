Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Erwischt! Jetzt sprühen die Funken wieder

Ausgelassene Gespräche, verschmitztes Lachen und viel gemeinsame Zeit - so präsentiert sich das ehemalige Traumpaar nun in einer Instagram Story...und das sogar ganz ohne Baby Snow Elanie! Sah es in den letzten Wochen noch so aus, als würden sie sich nur für ihre kleine Tochter wieder zusammenraufen, sitzen die beiden nun Seite an Seite in einem Restaurant und genießen einen gemeinsamen Abend mit Freunden. Diese sind natürlich auch keine Unbekannten - Ex-Bachelor-Girl Samantha Abdul und ihr Freund Love-Island-Star Mischa Mayer begleiten die beiden bei dem Doppel-Date im noblen MASH Restaurant in Hamburg. Gemeinsam stoßt das Vierer-Gespann auf die süße Tochter von Jimi Blue und Yeliz an und Yeliz kommentiert die Reunion mit den Worten "Hab euch vermisst" und einem Herz-Emoji.

Wenn da mal nicht alle Zeichen auf Liebes-Comeback stehen. Zu wünschen wäre es der kleinen Snow Elanie ja auf jeden Fall, wenn ihre Eltern nun endlich das Kriegsbeil begraben hätten und doch wieder zueinanderfinden würden! Wie die beiden noch vor ein paar Wochen zueinader standen, erfährst du im Video: