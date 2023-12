Monica Lierhaus: "Ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft."

Das Unheil nahm seinen Lauf, als sich Monica Lierhaus 2009 einer harmlosen Augenlaser-Operation unterziehen wollte. Der Arzt riet ihr, vorher abklären zu lassen, ob auch im Kopf alles in Ordnung sei. Die erfolgreiche "Sportschau"-Moderatorin folgte dem Rat. Was dann kam, hätte sie nie für möglich gehalten ...

Bei der Untersuchung wurde ein Aneurysma im Kopf entdeckt. Eine tickende Zeitbombe. Jederzeit könnte es platzen und sie selbst tot umfallen. Deshalb ließ sich die Moderatorin operieren, in der Hoffnung, ihr Leben retten zu können. Doch während des Eingriffs platzte das Aneurysma. Plötzlich mussten die Ärzte um das Leben von Monica Lierhaus kämpfen. Sie versetzten sie in ein künstliches Koma.

"Hin und wieder ein Blinzeln, ein Zucken, mehr nicht. Eine Art Wachkoma, in dem ich auf nicht absehbare Zeit verharren könnte. Ein Pflegefall, an Monitore und Maschinen angeschlossen, nicht mehr als ein Stück Gemüse", so beschreibt die Hamburgerin ihren eigenen Zustand, nachdem sie einige Wochen später aus dem Koma erwacht war. Sie konnte nicht mehr laufen, essen oder sprechen. "Ich war eine lebende Leiche", erinnert sich die Journalistin.

Aus der aktiven und lebensfrohen jungen Frau war ein Pflegefall geworden. In ihrem damaligen Zustand sehnte sich Monica Lierhaus oft nach dem Tod. Wäre sie damals allein auf sich gestellt gewesen, hätte sie wohl aufgegeben. Doch ihre Familie und vor allem ihre Schwester Eva-Maria (54) gaben ihr Mut und Zuversicht. "Sie ist mein Fels in der Brandung, mein Schutzengel", schwärmt die Moderatorin von ihrer großen Schwester.

Monatelang trainierte sie in einer Reha-Klinik. "Niemand glaubte, dass ich die Klinik auf eigenen Beinen verlassen könnte", erinnert sich Monica. Doch sie schaffte es – dank unermüdlicher Unterstützung durch ihre Angehörigen. "Meine Familie und mein damaliger Freund haben mich selbst am Wochenende ins Fitnessstudio gezerrt. Ich habe sie dafür verflucht, aber ich kam wieder auf die Füße." Ihre geliebte Schwester begleitete sie auch zu einer Delfintherapie, die sie später als "magischen Moment" bezeichnete. Danach sei sie erstmals wieder allein vom Boden aufgestanden.