Monika Sundermann: So anders lebt die „Dalli Dalli“-Assistentin heute

Ihre Familie ist es auch, der sie jetzt alle Aufmerksamkeit schenkt. Monika Sundermann und Ehemann Jürgen Sundermann (Ex-Fußballtrainer, u. a. von Hertha BSC) fahren mit Sohn und Enkel gern an die Nordsee. „Der Kleine ist unser ganzer Sonnenschein.“ Ansonsten verbringt sie viel Zeit in ihrem Garten in Leonberg. Über das anhaltende Interesse an „Dalli Dalli“ freut sie sich aber sehr. Auch die Neuauflage „50 Jahre Dalli Dalli“ am Samstag auf ZDF sieht sie positiv: „Die Spiele sind gut und Johannes B. Kerner wird das schon machen. Der ist zu den Kandidaten auch so nett und menschlich, wie es Hans früher war.“ Grund genug einzuschalten und in Erinnerung an die alten Zeiten mit Hans Rosenthal und Monika Sundermann zu schwelgen...

