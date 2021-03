Ob Michel aus Lönneberga, Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter, die Helden unserer Kindheit bleiben auch im Erwachsenenalter unvergessen. Während die Astrid Lindgren Figuren wohl eher Unfug im Kopf hatten, brachten uns Armin Maiwald und Christoph Biemann in „Die Sendung mit der Maus“ die Welt der Wissenschaft spielend leicht näher. Wenn die kultige WDR-Kindersendung also am 6. März 2021 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, werden wir mit großer Sicherheit wie gebannt vor dem Fernseher sitzen und mit den beiden Welterklärern in Erinnerung schwelgen. Doch was machen die beiden "Die Maus"-Moderatoren eigentlich heute?