Moonbin: K-Pop-Star (25) tot aufgefunden!

Es ist nicht der erste Todesfall in der K-Pop-Szene. In den letzten Jahren nahmen sich einige Künstler das Leben. 2019 starb beispielsweise Sängerin Sulli und ihre Kollegin Goo Hara. K-Pop-Stars werden schon als Teenies von Agenturen ausgebildet. Das Programm soll es in sich haben. Immer wieder werden sie wegen ihres Aussehens, ihrem Talent und ihrer Disziplin unter Druck gesetzt werden. Sängerin Amber Liu berichtete 2019: "Wenn du nicht unter einem bestimmten Gewicht liegst, bist du dran. Dir wird gesagt, was du zu tun hast, was du zu sagen hast, wie du zu denken hast."

Wenn du selbst Hilfe brauchst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

AGUS (Angehörige um Suizid): 0921 15 00 380, https://www.agus-selbsthilfe.de

Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr), https://www.telefonseelsorge.de

Weißer Ring: 116 006, https://weisser-ring.de

Deutsche Depressionshilfe: 0800 33 44 533, https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start

Nummer gegen Kummer Kinder- & Jugendtelefon: 116 111 Elterntelefon: 0800 111 0 550, https://www.nummergegenkummer.de

