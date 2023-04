Mary Quant: Die Designerin ist tot

Mary Quant traute sich damals etwas, was sich nicht viele Frauen in dieser Zeit trauten: 1962 kürzte die britische Designerin die Frauenröcke bis übers Knie und setzte damit ein Zeichen gegen konservative Werte und die damals herrschende Sexual-Moral.

Ihr Motto war es damals, Mode "für jedermann zugänglich zu machen." Nachdem ihre Erfindung dann in der "Vogue" zu sehen war, wurde der Minirock berühmt. Zudem führte die Modedesignerin ihre eigene Boutique in London, in der sie ihre designten Kleidungsstücke verkaufte. 2019 würdigte das V&A-Museum in London ihr Lebenswerk mit einer großen Ausstellung.

Auch Maite Kelly musste bereits einen Todesfall verarbeiten. Erfahrt mehr dazu im Video: