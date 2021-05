Motsi Mabuse: Gefährlicher Kilo-Wahnsinn! Spielt Motsi mit ihrer Gesundheit?

Es ist nicht das erste Mal, dass der Jo-Jo-Effekt bei der Ex-Profitänzerin durchschlägt. Kaum war sie nach ihrer Babypause wieder voll im Job, schmuggelten sich die 14 Kilo, die sie nach der Geburt ihrer Tochter dank einer Ernährungsumstellung abgenommen hatte, wieder auf ihre Hüften. "Durch zu viel Stress hatte ich angefangen, mehr zu essen", gibt sie zu. "Und das habe ich gleich auf der Waage zu spüren bekommen." Damit wächst der Body-Druck, denn natürlich will Motsi vor der Kamera eine gute Figur machen, nicht nur bei "Let’s Dance" und dem britischen Pendant "Strictly Come Dancing", wo sie ab Herbst wieder in der Jury sitzt. Sondern auch bei den "Let’s Dance"-Live-Bühnenshows, mit denen sie im November durch die Arenen tourt. Ihre Lösung: ein eigenes Fitnesskonzept, das sie mit ihrer Tanzschule ins Leben rief, die sogenannte "12 Wochen Challenge". Klingt anstrengend, und ist es auch. Acht Kilo hat Motsi sich so bereits runtergequält. "Mir geht es nicht darum, dünn zu sein", beteuert sie. "Sondern gesund zu leben."