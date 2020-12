Motsi Mabuse: Juhuu, Baby Nummer 2!

Auch wenn Motsi und ihr Ehemann gerade eine räumlich Trennung durchmachen, hält die Tänzerin an dem Gedanken fest, ihrer Tochter noch ein Geschwisterchen zu schenken. So verrät sie: "Ich sehe die Beziehung, die ich zu meinen Schwestern habe, und sie ist eng, so eng. Und ich möchte, dass meine Tochter das auch hat." Wie zuckersüß! Ob Motsi und Evgenij ihre Baby-Pläne wohl im nächsten Jahr weiter voran treiben werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt....