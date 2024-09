Motsi Mabuse: Knallharte Abrechnung! Plötzlich spricht sie von Neid und Missgunst

In gleich zwei Instagram-Storys macht die "Let’s Dance"-Jurorin deutlich, was passiert ist: Sie musste erkennen, dass es in ihrem engsten Umfeld Menschen gibt, die ihr ihren Erfolg nicht gönnen. Wie bitter! "Dein größter Fan ist ein Fremder. Derjenige, der dich am meisten hasst, ist jemand, den du kennst", schreibt sie in den sozialen Netzwerken. Und weiter: "Du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, der neidisch auf dich ist." Es scheint, als habe Motsi erfahren müssen, dass es schwierig ist, wahre Freunde zu finden, wenn man berühmt ist. Vielleicht versteht sie sich deshalb auch so gut mit ihren Jury-Kollegen Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) – schließlich sind beide in der gleichen Position.

Oder meint sie etwa einen von ihnen? Kaum vorstellbar! Andererseits: Im Showbusiness ist leider eben vieles anders, als es scheint …