Motsi Mabuse: Radikaler Schlussstrich! Ist alles aus und vorbei?

Nicht nur in Deutschland hat sich Motsi Mabuse einen Namen gemacht, sondern auch in Großbritannien. Dort sitzt sie in dem Format "Strictly Come Dancing" als Jurorin. Nun wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, nach Großbritannien zu ziehen. "Ja, das würde ich tun – aber schauen wir mal, was die Zukunft so bringt", sagte sie in einem Interview mit dem Magazin "Hello!".