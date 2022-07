Motsi Mabuse: Traurige Baby-News

Bei dem Pensum wäre kaum überraschend, wenn Motsi schlichtweg zu wenig Zeit für ein zweites Baby hätte. Denn Stress und Druck sind Haupthindernisse bei der weiteren Familienplanung. Laut Studien entstehen dadurch Blockaden im Körper, die Chancen auf Nachwuchs sinken dramatisch. Für die sonst so fröhliche Motsi sicher nicht leicht zu akzeptieren. Immerhin war der Wunsch nach einem zweiten Baby riesig. Doch sie scheint sich nun vor allem auf ihre kleine Familie zu konzentrieren. Immer öfter postet sie Sprüche bei Instagram, die sie daran erinnern sollen, das zu schätzen, was sie hat: „A reminder to spend more time with those that you love because one of these days you’ll say: ‚I wish I had‘ or: ‚I am so glad I did.‘“ Denk dran, mehr Zeit mit jenen zu verbringen, die du liebst. Denn eines schönen Tages wirst du entweder sagen: Ach hätte ich doch. Oder: „Ich bin froh, dass ich es getan habe.“ Was, bezogen auf ihren sehnlichsten Wunsch, allerdings weniger hoffnungsfroh klingt als resignierend. Und ein bisschen traurig, wenn man sich vorstellt, dass sie eines Tages seufzt: Ach, hätte ich doch …

Ich kann nicht sagen, ob es noch passiert