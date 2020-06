Motsi Mabuse: Trauriger Todesfall! Sie ist am Boden zerstört

Motsi trauert um einen Kollegen aus der Tanzschule

In ihrer Instagram-Story legt sie eine erschütternde Beichte ab. „Ich habe gerade erfahren, dass einer meiner Schulkollegen an Covid-19 gestorben ist. Ein junger Familienvater“, so Motsi. „Lasst uns nicht vergessen, dass immer noch täglich Menschen sterben. Wir befinden uns immer noch in dieser verrückten Corona-Zeit.“

Die 39-Jährige gibt außerdem zu, sich große Sorgen zu machen. Immerhin liegt ihr sehr viel an der Tanzschule, doch keiner kann genau sagen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden…

