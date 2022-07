Motsi Mabuse: TV-Aus! Ihre einstigen Erfolge sind Geschichte

Aktuell stößt einigen Zuschauern Motsis Mabuses (41) Teilnahme bei „Schlag den Star“ (am 23. Juli um 20.15 Uhr auf ProSieben) sauer auf. „Fünf Stunden Mabuse, danach musst du in die Klapse! Nein, danke“, schreibt zum Beispiel ein Instagram-User. Ein anderer fragt: „Nicht die schon wieder, gibt es auch noch Sendungen ohne Frau Mabuse?“ Ganz schön harte Worte, doch das „Let’s Dance“-Jury-Mitglied versucht, positiv zu bleiben. Und das, obwohl die Attacken über Jahre sogar schlimmer statt besser geworden sind! „Seit meinem ersten Tag im deutschen Fernsehen mache ich das durch. Wenn ich auf diese Stimmen gehört hätte, hätte ich schon lange aufgehört“, so Motsi, die sich lieber auf die Liebe ihrer Fans konzentriert und sich für deren Unterstützung bedankt. Aber dennoch geht auch an ihr der Hass nicht spurlos vorbei: „Ich werde dann immer so wütend.“ Vor zwei Jahren löschte sie sogar ihren „Twitter“-Account, weil ihr alles zu viel wurde.