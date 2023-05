Motsi Mabuse: Überraschendes Baby-Outing

Für die Sendung "VOXtours" begab sie sich auf eine Reise in ihre Heimat Südafrika. Sie selbst kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Doch ihre Verbindung zu Südafrika ist immer noch groß. Auch, weil ihre Eltern dort leben. "Wir sind drei Schwestern. Eine lebt in London, eine in Deutschland, eine in Kapstadt. Unsere Eltern sind noch hier, aber das ist okay, wir kommen ja jetzt immer wieder öfters", verrät sie im Gespräch mit "Prominent".

Und wenn sie ihre Eltern besucht, wird sie selbst wieder zum Kind. "Es ist schön, zu Hause zu sein. Ich kann mich entspannen, Mama kocht, die Tante kocht. Ich bin dann wieder auf der Position, wo ich mich entspannen kann, und ich werde geführt und ich muss nur folgen, wie ein kleines Baby", lacht sie. Für ihre Mama wird sie eben immer ihr kleines Kind bleiben, auch mit 42 Jahren...

