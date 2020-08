Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Bittere Trennung!

Wie nun durch den Produktionssprecher von "Strictly Come Dancing" gegenüber "Sun" berichtet wird, müssen die Juroren in diesem Jahr während der gesamten Dreharbeiten in absoluter Isolation zu leben. Über Wochen darf Motsi dann ihren Ehemann Evgenij Voznyuk und ihre Tochter nicht sehen: "Wir müssen zu extremen Maßnahmen greifen, denn die Zeiten sind nun mal extrem." Was für eine bittere Trennung! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass für Motsi diese Zeit nicht all zu schwer wird...