Muriel Baumeister: Die Schauspielerin hat Brustkrebs!

Die dreifache Mutter erzählt ehrlich, wie sie den Krebs bemerkte, wie sie die Chemotherapie empfunden hat und wie es ihr aktuell geht. "Ich bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten.", erklärt Muriel. Und dafür musste sie so einiges auf sich nehmen: "Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP – und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht."

Den Krebs habe die Schauspielerin eines Morgens selbst ertastet, wie sie berichtet: "Eines Morgens lag ich wie fast immer um 6.30 Uhr in meiner Badewanne und (...) fühlte an meiner linken Brust einen relativ großen Knoten". Am gleichen Tag sei sie dann zu ihrer Frauenärztin gefahren, die sie zu einer Onkologin schickte. Die hatte dann leider keine guten Neuigkeiten für Muriel und meinte zu ihr: "Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass sie Brustkrebs haben".

Die Chemotherapie war für die 51-Jährige "die Hölle auf Erden" und die letzten Monate die "wohl schwierigste Zeit ihres Lebens", berichtet sie.

Doch nun ist Muriel positiv gestimmt und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Am Gründonnerstag wird sie die letzte Strahlentherapie bekommen.

