My Chemical Romance: Ex-Drummer Bob Bryar tot in seinem Haus gefunden

Eine traurige Nachricht für Fans der beliebten Band My Chemical Romance: Ex-Schlagzeuger Bob Bryar (†44) ist verstorben. Laut "TMZ" wurde er am vergangenen Dienstag tot in seinem Haus in Tennessee aufgefunden. Die Beamten sollen festgestellt haben, dass der Leichnam bereits verwest war. Der Musiker war zuletzt am 4. November lebend gesehen worden.