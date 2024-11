Capital Bra: Ermordet! Rapper trauert um Freund

Was war jedoch der Auslöser für den Streit? Berichten zufolge soll es sich um einen Clan-Krieg handeln, der schon seit Jahren wütet. Bereits am 27. November 2020 geriet Issas Bruder Khaled Al-A. ins Visier der rivalisierenden Familie El-M. In der Mittenwalder Straße wurde er von Bader El-M. in den Rücken geschossen, überlebte jedoch, da eine Kugel von einem Wirbel gestoppt wurde. Der Täter wurde am 9. März 2022 wegen versuchten Mordes zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.