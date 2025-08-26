Nach 2 Jahren Beziehung: Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt!

Für Fans ist die Verlobung jedoch keine Überraschung: Travis Kelce ist schließlich Taylors 13. öffentlich bekannter Partner – eine Zahl, die Swift seit Beginn ihrer Karriere immer wieder als persönliche Glückszahl bezeichnet hat. Ob auf der Hand notiert, in Musikvideos versteckt oder auf Tour-Shirts gedruckt – die 13 begleitete sie durch Höhen und Tiefen. Dass gerade dieser Mann jetzt zu ihrem Ehemann wird, kann kein Zufall sein!