Nach 2 Jahren Beziehung: Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt!
Wie Taylor Swift vor wenigen Minuten auf Instagram teilte, sind sie und Travis Kelce verlobt!
Taylor Swift hat in Travis Kelce endlich ihre große Liebe gefunden!
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Es ist eine Nachricht, die gerade wohl jedes Swiftie-Herz höher schlagen lässt. Pop-Ikone Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) werden heiraten!
Taylor verkündet Verlobung mit einem Easter Egg
"Your English teacher and your gym teacher are getting married" (deutsch. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten") – mit genau diesen Worten verkündet Taylor Swift vor wenigen Minuten auf Instagram ihre Verlobung mit dem NFL-Star. Die überraschende Caption wird von einer kleinen Bilderstrecke begleitet, die das Paar in einem romantisch blühenden Garten zeigt: Händchen haltend, verliebt lächelnd, eng umschlungen.
Unterlegt wird der Post vom Song "So Highschool" – einem Track aus Swifts aktuellem Doppelalbum "The Tortured Poets Department". Ein Song, der nun eine neue Bedeutung bekommt, denn in einer Zeile heißt es darin:
"Are you gonna marry, kiss, or kill me?" – offenbar hat sich Travis für das Erste entschieden!
Für Fans ist die Verlobung jedoch keine Überraschung: Travis Kelce ist schließlich Taylors 13. öffentlich bekannter Partner – eine Zahl, die Swift seit Beginn ihrer Karriere immer wieder als persönliche Glückszahl bezeichnet hat. Ob auf der Hand notiert, in Musikvideos versteckt oder auf Tour-Shirts gedruckt – die 13 begleitete sie durch Höhen und Tiefen. Dass gerade dieser Mann jetzt zu ihrem Ehemann wird, kann kein Zufall sein!
Alles begann mit einem Freundschafts-Armband
Was als flirty Anekdote begann, hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer der meistbeachteten Promi-Beziehungen überhaupt entwickelt. Im Sommer 2023 hatte Travis Kelce öffentlich verraten, dass er Taylor bei einem ihrer Eras Tour-Konzerte ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband mit seiner Nummer überreichen wollte – eine charmante Swiftie-Tradition, die den Grundstein für ihre Liebesgeschichte legte.
Denn nur kurz darauf wurden sie dann zum ersten Mal gemeinsam gesichtet, Taylor feuerte Travis bei einem seiner NFL-Spiele an, es folgten Dates, öffentliche Auftritte – und schließlich ein regelrechter Medienhype. Doch trotz aller Aufmerksamkeit hielten sie ihre Beziehung über weite Strecken erstaunlich privat.