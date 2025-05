Nach Amira Alys Beichte: Jetzt schlägt Oliver Pocher zurück

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hat Amira Aly (32) zugegeben, dass sie eigentlich nie in die Öffentlichkeit wollte und ihr Ex Oliver Pocher (47) sie mehr oder weniger dazu "gedrängt" habe: "Der hat mich ja auch wirklich einfach angekündigt. Ich hatte keine Wahl. Und ich wusste das, ich kenn' den ja. Wenn der irgendwas sagt, der macht das dann, ob du willst oder nicht", berichtet Amira in dem Podcast.