Nach Auswanderungs-News: Kim Virginia bekommt Ärger!

Vor wenigen Tagen hat Kim Virginia Hartung (29) ihren Fans verraten, dass sie Deutschland verlassen wird. Vor kurzem hat sie sich bereits von ihrem letzten Job getrennt und jetzt möchte sie ganz neu anfangen! "Ich weiß nicht, was auf mich wartet, aber wie sagt man so schön: Veränderungen sind am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende wundervoll", schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.