Liam Payne: Nach Tod von "One Direction"-Star – Netflix setzt Show aus

Einem Bericht von The Sun zufolge wird "Building the Band" zwar noch erscheinen, jedoch nicht sofort. Netflix plant, mit Liams Familie in Ruhe zu besprechen, wann der passende Zeitpunkt für eine Veröffentlichung sein könnte. Der Streamingdienst will den Angehörigen genügend Zeit geben, bevor eine endgültige Entscheidung über die Show getroffen wird.

Insider berichten, dass die Sendung Liam Payne von seiner besten Seite zeigt und als eine würdige Ehrung für den talentierten Musiker betrachtet werden kann, der viel zu früh verstarb.

Fünf interessante Fakten über die goldenen Zeiten von "One Direction" findet ihr im Video: