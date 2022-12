Nach der Scheidung von Mats: Süßes Liebes-Outing von Cathy Hummels

Cathy selbst lebt noch in der Villa, in der sie noch mit Mats gelebt hat. Doch dort will sie ausziehen. "Ich verbinde viele tolle Erinnerungen an unser gemeinsames Haus. Aber für mich und Ludwig ist es einfach zu groß. Darum bin ich auf der Suche nach etwas Kleinerem und Zentralerem. Ich liebe es, dort zu wohnen, wo etwas los ist und ich nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen bin."

Wie ihr neues Domizil eingerichtet wird? Sie hat ihren ganz eigenen Einrichtungsstil. "Bunt und wahrscheinlich ein bisschen girly. Bei mir zuhause findet man an jeder Ecke Blumen, Plüsch oder die Farbe Rosa", verrät die Unternehmerin.

Ob sie auch bereit für eine neue Liebe wäre, die mit ihr einzieht? "Ich mag meinen Freiraum und gehe auch bei der Einrichtung ungerne Kompromisse ein", lacht sie. "Aber klar: Wenn eine neue Liebe in mein Leben einzieht, dann darf er vielleicht auch irgendwann mit in meine vier Wände einziehen." Und dann verrät sie auch noch, dass nicht nur eine neue Liebe kommen könnte, auch weiterer Nachwuchs sei nicht komplett ausgeschlossen. "Sag niemals nie. Aber jetzt gerade finde ich alles perfekt, so wie es ist", grinst sie.

