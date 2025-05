Nach "Die Verräter": Kehrt Thaddäus Meilinger trotz Serientods zu GZSZ zurück?

Trotz positiver Erfahrungen wird man Meilinger wohl nicht so schnell in anderen Reality-Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" oder dem Dschungelcamp sehen. Dafür braucht es laut eigener Aussage mehr Substanz:

"Ich brauche schon etwas, bei dem ich sage, dass es auch etwas mit mir zu tun hat. [...] Es geht mir darum, dass ich in diesem Experiment etwas übers Menschsein herausfinden konnte." Dafür könnte es jedoch ein Wiedersehen an anderer Stelle geben.