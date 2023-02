Nach DSDS-Zoff: Jury-Aus für Katja Krasavice? Jetzt äußert sich RTL

Nachdem sich Dieter Bohlen sexistisch gegenüber "DSDS"-Kandidatin und Reality-Sternchen Jill Lange geäußert hat, ging alles drunter und drüber: Jury-Kollegin Katja Krasavice geigte dem Poptitan in einem Diss-Track ihre Meinung und sogar die RTL-Mitarbeiterinnen stellten sich gegen Dieter. Jetzt will die "Bild" erfahren haben, dass dieser nun alles daran setzen würde, Jury-Neuzugang Katja aus der Show zu kicken! Die Sorge: Die Rapperin könnte ihn in den Live-Sendungen wegen seiner Sprüche vorführen und blamieren.