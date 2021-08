Nach Emilios Tod: Michael Ballacks Ex Natacha Tannous nimmt Abschied

"Es gibt keine Worte, um diese Tragödie zu beschreiben. Keine. Es ist so ein schrecklicher Albtraum, aus dem man aufwachen möchte. Du warst ein Sonnenstrahl und bist gegangen?! Wie ist das nur gerecht?", fragt sie sich. "Der einzige Trost ist, dass ich mich so gesegnet fühle, dass ich dich kennengelernt habe und das Glück hatte, fast 5 Jahre lang so viel Zeit mit dir verbracht zu haben."

Rückblickend betrachtet bereue sie, dass sie ihm nicht erlaubt habe, Nutella zum Frühstück zu essen, Weingummi mit ins Schlafzimmer zu nehmen oder vor seinen Prüfungen wach zu bleiben, um Videospiele zu spielen. "Warum versuchen, gut zu sein, wenn es jetzt alles so sinnlos erscheint? Du hast deine Jugend gelebt wie ein Engel und bist wie einer gegangen", so Natacha.