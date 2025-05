Nach "Let's Dance"-Aus von Marie Mouroum: Ex-Kandidatin sicher – ER holt den Sieg

Im Rennen verbleiben Selfiesandra (25), Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth (21) und Taliso Engel (22). Vor allem Fabian Hambüchen galt lange als klarer Favorit. Bereits in den ersten Shows zeigte er ein beeindruckendes Niveau, was auch Juror Joachim Llambi (60) mehrfach hervorhob. Doch der Exit von Marie Mouroum hat gezeigt: Nicht nur Technik zählt – am Ende entscheiden die Zuschauerstimmen.