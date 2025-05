"Let’s Dance" 2025: Marie Mouroum ist raus! Daran scheiterte sie in Show 10!

Am Ende traf es die Favoritin Marie Mouroum - und das, obwohl sie kurz vor der Sendung einen geliebten Menschen verloren hatte und trotzdem die zweitbeste Gesamtbewertung seitens der Jury einfahren konnte. Unfassbar: Marie Mouroum und Alexandru Ionel sind raus! Am Ende scheiterten sie keinesfalls an ihrer guten Leistung, sondern wohl an ihrer geringeren Bekanntheit. Während Ionel zu den neueren Profitänzern der Sendung gehört, war Stuntfrau Mouroum vor ihrer "Let's Dance"-Teilnahme primär in den USA eine große Nummer. Die Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL-Formats schlossen sie im Verlauf der 18. Staffel zwar ins Herz - am Ende reichten Sympathiepunkte und hohe Leistung aber nur fürs Viertelfinale!