Nach "Make Love, Fake Love": Liebes-Überraschung bei Karina & Oliver!

Bereits in der Show sorgten Karina und Oliver für einige emotionale Momente, doch ob daraus tatsächlich mehr werden könnte, blieb zunächst offen. Nun scheint es so, als hätten sich ihre Gefühle auch abseits der Kameras vertieft. In der Wiedersehenshow kam nun heraus, was nach "Make Love, Fake Love" zwischen ihnen ging: "Karina und ich hatten eine längere Kennenlernphase über zwei, drei Monate. [Es war] intensiv ...", erklärt Olli und Karina fügt hinzu: "Wir haben uns danach dann noch getroffen, Zeit miteinander verbracht und irgendwann, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwann war es dann vorbei." Das war's dann also mit der großen Liebe bei den beiden.

Doch warum? Oliver gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Es ist schwierig. Ich glaube, in der Villa habe ich auch schon mal durchblicken lassen, dass Karina ein bisschen kühler ist oder ich nicht weiß, woran ich bei ihr bin. Und das habe ich im Nachhinein auch gespürt. Ich brauche wirklich viel Liebe und Karina ist, glaube ich, so eine Person, die das nicht so krass zulassen kann", begründet der Boxer seine Entscheidung, die Kennenlernphase abzubrechen und das, obwohl Karina später zugibt: "Da habe ich mich, ja, ich glaube, man könnte schon verknallt sagen."

Dennoch hat Karina auch ohne Oliver heute ihr Glück gefunden. Im Wiedersehen gibt sie ebenfalls preis: "Ich habe tatsächlich mein Happy End gefunden. Ich bin glücklich vergeben." An wen, lässt sie jedoch offen.