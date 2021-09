Nach Promi-Party: Comedian Fuquan Johnson stirbt an Überdosis!

Die Party fand am Freitagabend statt, auf welcher exzessiv Drogen konsumiert wurden. Drei Gäste starben an einer Überdosis - darunter auch die Comedians Fuquan Johnson und Enrico Coangeli. Die Schauspielerin Kate Quigley überlebte und kam in ein Krankenhaus. Mit einem Gesundheits-Update meldete sie sich zu Wort: "Ich lebe. Es geht mir nicht gut. Aber ich bin okay." Der Zustand von ihr war kritisch. "Ich bete für dich. Wir lieben dich alle. Du schaffst das", schrieb zuvor Schauspieler Dean Collins.