Nach Spende für Jimi Blue: Yeliz Koc will ihr Geld zurück!

In einem Tiroler Luxushotel hatte Jimi Blue Ochsenknecht damals tagelang seinen 30. Geburtstag gefeiert – die Kosten blieben weitgehend unbezahlt. Und das trotz mehrfacher Mahnungen, Vergleichsangeboten und juristischer Schritte! Dies führte schließlich zu einem internationalen Haftbefehl und seiner Festnahme am Hamburger Flughafen. Der 33-Jährige befindet sich derzeit in Auslieferung und soll in wenigen Tagen in Österreich überstellt werden, wo ihm Betrug vorgeworfen wird.