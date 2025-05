Nach über 20 Jahren: "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator verkündet Aus

Für viele Zuschauer ist Matthias Killing das vertraute Gesicht am Morgen. Seit Jahren begleitet der 45-Jährige als Moderator das Publikum beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" in den Tag. Doch abseits der Fernsehkameras hatte Killing noch eine zweite Leidenschaft: Seit 20 Jahren war er die Stimme des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum – als Stadionsprecher.