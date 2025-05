Nach unerwartetem Ausstieg: Die "Let's Dance"-Familie hält zu Malika Dzumaev!

Wie lange Malikas Genesung andauern wird, ist aktuell noch unklar. Ein Comeback in naher Zukunft ist zwar noch nicht bestätigt, doch die Tänzerin gibt sich kämpferisch. In ihrer Story teilt sie ein nachdenkliches Zitat des Accounts "thegoodquote": "Everything happens for a reason. (…) So when life feels heavy, pause, breathe, and remember: There’s meaning in this too."