Nach Verlobungs-Gerüchten: Sarah Lombardi ändert ihre Meinung

Sarah spricht Klartext

Auf Instagram bedankt Sarah sich nun für die zahlreichen Glückwünsche, die sie seit der Verkündung erreicht haben. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, ihre privaten Angelegenheiten nicht zu oft mit der Öffentlichkeit zu teilen. Doch nachdem die Gerüchte um eine mögliche Verlobung immer lauter wurden, änderte die 28-Jährige ihre Meinung.

"Ihr wisst, ich habe mich vor Jahren dazu entschieden, ein paar Dinge etwas privater zu halten und deshalb bisher auch nichts gesagt gehabt, weil ich es so, wie es ist, gerne mag. Dass ich selbst bestimmen kann, welche Puzzleteile aus meinem Leben ich hier auf Instagram mit euch teile und welche nicht und euch trotzdem an vielen Dingen teilhaben lasse. Da in den Medien aber immer mehr spekuliert wurde und ihr auch immer häufiger danach gefragt hattet, fand ich es schöner, es euch selbst zu sagen. Ich bin sehr glücklich."

