Nach „Villa der Versuchung"-Eklat: Polizei ermittelt gegen 2 Kandidaten
In der Wiedersehensshow der Reality-Sendung "Villa der Versuchung" kam es zum Eklat: Patricia Blanco erhebt schwere Vorwürfe gegen Kevin Schäfer. Jetzt ermittelt die Polizei.
Gegen Kevin Schäfer wird derzeit ermittelt.
© IMAGO / BOBO
Die erste Staffel von "Villa der Versuchung" sorgt nicht nur während der Ausstrahlung für Gesprächsstoff, auch hinter den Kulissen ist Drama angesagt. Während Sat.1 und Joyn noch neue Folgen zeigen, schlägt ein Vorfall bei der Wiedersehensshow jetzt hohe Wellen. Im Zentrum: Patricia Blanco und Kevin Schäfer. Nach einer heftigen Auseinandersetzung landete der Streit bei der Polizei. Doch was ist genau passiert?
Patricia Blanco: "Das ist für mich hochgradig rassistisch"
Laut Patricia Blanco kam es während der Aufzeichnung des Wiedersehens in Köln zu einem verbalen Schlagabtausch mit Kevin Schäfer – der jedoch schnell eskalierte. Blanco schildert gegenüber der Bild: "Hinter mir saß Kevin Schäfer und wir waren alle verkabelt. Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: 'Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!' Das ist für mich hochgradig rassistisch."
Für die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco war an dieser Stelle Schluss: Sie brach die Dreharbeiten ab und erstattete Anzeige bei der Kriminalinspektion in Köln. Laut Medienberichten liegt der Polizei bereits ein Aktenzeichen vor. Auch Blancos Manager habe sich an die Produktionsfirma gewandt und darum gebeten, die Tonspur des Vorfalls herauszugeben – bislang allerdings ohne Erfolg. Die Produktion verwies darauf, dass dies nur auf juristischem Wege möglich sei.
Blanco selbst äußert sich tief getroffen: "Es reicht! Das sind Grenzen, die überschritten wurden. Ich leide sehr darunter, mir geht es nicht gut. Ich kann es immer noch nicht glauben."
Reality-Star Kevin Schäfer wehrt sich mit Gegenanzeige
Kevin Schäfer, der 1989 geboren wurde und durch "Prince Charming" bekannt ist, äußerte sich ebenfalls gegenüber der Bild. Er gesteht: "Ja, das Wort Affe ist gefallen, jedoch nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion. Wie heißt es so richtig: 'Wie man in den Wald hinein schreit, so schallt es zurück.'"
Seiner Sicht nach habe Patricia Blanco den Streit begonnen. Sie habe ihn zuerst als "magersüchtig" bezeichnet und gesagt, er sehe aus wie ein Hund. Schäfer behauptet weiter, Blanco sei während der Aufzeichnung mehrfach von der Produktion ermahnt worden und auch andere Anwesende hätten versucht, sie zu bremsen.
Schon während der Dreharbeiten in Thailand soll Blanco laut Schäfer homophobe Bemerkungen eines anderen Kandidaten ihm gegenüber lachend zugestimmt haben. Schäfer erklärt: "Frau Blanco sucht in meinen Augen einen Grund, um Aufmerksamkeit zu bekommen, denn eine gegenseitige Aussprache hat sie abgelehnt."
Auch er hat inzwischen Anzeige erstattet wegen Verleumdung und Beleidigung. "Sie wird Post von meiner Anwältin erhalten", kündigt Schäfer an.
"Villa der Versuchung": Kommt das Wiedersehen überhaupt noch?
Wie es mit der Wiedersehensshow weitergeht, bleibt abzuwarten. Sollte das brisante Material tatsächlich veröffentlicht werden, dürften Zuschauerinnen und Zuschauer mehr Klarheit bekommen. Ob der Tonmitschnitt als Beweismittel vor Gericht zugelassen wird, entscheidet sich nun im Rahmen der laufenden Ermittlungen.