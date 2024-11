Nach Wahlsieg: Macht Trump seine Drohung wahr und schmeißt Prinz Harry aus den USA?

Die konservative Denkfabrik Heritage Foundation hatte letztes Jahr eine Klage eingereicht, um Einsicht in die Visa-Dokumente des Herzogs von Sussex zu erhalten, was die Frage um Harrys Ehrlichkeit bei der Antragstellung anheizen sollte. Ein US-Gericht entschied jedoch im September, dass der Schutz von Harrys Privatsphäre höher wiege als das öffentliche Interesse an seinen Visa-Angaben und lehnte die Klage ab. Trump ließ während des Wahlkampfs verlauten, dass für den Prinzen "keine Sonderprivilegien" gelten würden und dass bei einem Visumsmissbrauch Konsequenzen folgen müssten. Damit deutete Trump an, dass unter seiner Regierung eine erneute Prüfung von Harrys Einreiseunterlagen nicht ausgeschlossen sei.