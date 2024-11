Royales Gewalt-Drama: Nora Hauklands Neuer sieht aus wie Ex Marius Borg Høiby!

Noras Neuer ist nicht nur Marius Borg Høiby-Lookalike sondern der Sohn von Investor Osvald Bjelland (64) und Politikerin Thorhild Widvey (68). Seine Mutter war in der Vergangenheit zwei Jahre lang Norwegens Ministerin für Kultur und Gleichstellung. Der Name Bjelland ist in Norwegen deshalb geläufig.

In einem Interview beschreibt das Model ihren neuen Freund als einen "unglaublich gutaussehend[en], warmherzig[en] und einfühlsam[en] Mann". Einen abfälligen Kommentar über ihren Ex kann Nora sich jedoch nicht verkneifen: "Es ist ein großes Plus, dass Johannes einen etwas anderen Hintergrund hat, die Jagd und die Natur mag, was ihn von den Osloer Jungs unterscheidet."