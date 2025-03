Nach Zoff mit Lorik & Denise: Umut Tekin teilt erneut aus!

Nachdem die einstige Bachelor-Kandidatin Denise auf Instagram behauptet hatte, dass Umut und seine Freundin Emma Fernlund (24) sich nur getrennt hätten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, kontert der "Temptation Island"-Kandidat prompt in seiner Instagram-Story: "Wir sind immer noch zusammen, weil wir für unsere Beziehung kämpfen, obwohl wir schon sehr viel durchgemacht haben, trotz Shitstorm, trotz des ganzen Stresses und immer wieder Hate. Aber witzig, dass ihr damals nach 'Bachelor in Paradise' erst einmal zu 'Ex on the Beach' musstet, um zusammenzukommen. Und für eine Story, um zu 'Temptation Island' reinzukommen, hat es ja auch gereicht."