Emma Fernlund: Heftige Antwort auf Umuts Trennungs-Song

Emma Fernlund zeigt sich sichtlich empört über Ex-Freund Umut Tekin, mit dem sie 2024 noch gemeinsam am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen hatte! Nachdem dieser vor wenigen Tagen seinen Song „Auf WhatsApp“ veröffentlicht hatte, mit dem er auf Emmas Kosten Aufmerksamkeit generiert, konnte sich die Fitness-Influencerin jetzt nicht länger zurückhalten – und antwortet nun mit einem deutlichen Statement.

Emma Fernlund teilt auf Social Media gegen Ex Umut aus

Gemeinsam mit „lezolut.music“ hatte Umut Tekin am 15. Januar seinen Track „Auf WhatsApp“ veröffentlichte, in dem er die Trennung von Emma Fernlund thematisiert. Der Song besteht zum Hauptbestandteil daraus, wie Umut sich dafür rechtfertigt, dass er die Beziehung zu Emma per WhatsApp beendet habe - und nicht, wie anfangs behauptet, per Instagram. Emma kann darüber offenbar nur den Kopf schütteln und ließ es sich nicht nehmen, in einem TikTok-Statement ihre Meinung zu Umuts Song zu teilen. Dass sie nicht gerade happy ist, liegt wohl auf der Hand!

In ihrem Beitrag lässt Emma ihrer Enttäuschung freien Lauf und greift anfangs erneut den Grund der Trennung auf. Sie betont erneut, wie schockiert sie darüber war, wie die Trennung abgelaufen sei und wie Umut sie, ohne vorher mit ihr gesprochen zu haben, öffentlich aufgrund eines Gerüchts abserviert habe. Das sei ein Verstoß gegen eine Absprache der beiden, denn eigentlich habe man sich darauf geeinigt, eine eventuelle Trennung im Stillen auszutragen.